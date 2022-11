10 percheziţii şi 3 reţinuţi pentru înşelăciune şi fals

Miercuri, 9 noiembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au efectuat 10 percheziţii domiciliare şi au pus în executare 8 mandate de aducere, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Astfel, poliţiştii de investigaţii criminale au desfăşurat o acţiune cu efective mărite, având sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Biroului de Ordine Publică al Poliţiei municipiului Satu Mare, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi al specialiştilor criminalişti.

În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate, în vederea confiscării, probe constând în 8 telefoane mobile, 40 de cartele SIM tip prepay, 2 laptopuri, stick-uri de memorie, carduri bancare, ştampile conţinând datele mai multor societăţi comerciale, contracte de credit, două pistoale neletale, din categoria celor care nu se supun autorizării, precum şi 9 grame de materie vegetală, de culoare olive, care poate fi asimilată drogurilor.

În cauză, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore faţă de o femeie de 25 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii din Satu Mare, precum şi faţă de un bărbat, de 40 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş, urmând ca persoanele să fie prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi, în vederea luării măsurilor preventive care se impun.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, precum şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare.