10 luminători ai satelor, premiaţi în cadrul unei gale la Poesis

Intrată deja în tradiţia culturală a Sătmarului, manifestarea „Luminătorii Satelor”, unică în ţară, răsplăteşte în fiecare an personalităţile culturale locale care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea spirituală a comunităţilor din care provin.

Ediţia din acest an a avut loc vineri, 4 noiembrie 2022, în organizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, la Centrul Multicultural „Poesis” Satu Mare, în cadrul căreia au primit titlul de ,,Luminător al Satelor” următorii: Boros Gerzon – Odoreu; Ana Hotca – Bereşoaia – Negreşti Oaş; Vasile Ileaşcău – Tarna Mare, sat Valea Seacă; Kovács Ferenc – Viile Satu Mare; Vasilena Motica – Terebeşti; Codruţ Rebic – Săcăşeni, sat Chegea; Karl Heinz Rindfleisch – Satu Mare; Vasile Stoica – Socond, sat Stâna; Szarvas Károly sen. – Agriş; Ana Torz – Bixad.

Au luat cuvântul: Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare; Radu Roca- prefectul Judeţului Satu Mare; Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare; Zamfir Danciu – directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Satu Mare; Iosif Ciunterei- din partea Ministerului Culturii.

„În urmă cu 11 ani, în anul 2011, a avut loc prima ediţie a galei de premiere a Luminătorilor Satelor”. Astăzi, iată, am ajuns la cea de a XII- a ediţie, ceea ce demonstrează viabilitatea acestui proiect valoros, menit să catalizeze potenţialul cultural al judeţului nostru. Până acum, avem aproape 150 de laureaţi şi credem că această cifră este un reper pentru a stabili valoarea şi dimensiunea acestei manifestări unice.” – a declarat Robert Laszlo – managerul instituţiei organizatoare.

În cadrul evenimentului a fost omagiat meşterul olar din Vama, Istvánfi Gheza, laureat cu titlul de „TEZAUR UMAN VIU”2022. Au fost prezenţi parlamentari, primari din judeţ şi numeroşi sătmăreni iubitori de cultură adevărată.

Programul artistic a fost asigurat de către: Adrian Lupescu, Vlad Jurchiş şi Corul Asociaţiei Liga Pensionarilor „UNIREA”.

Descriere „Luminătorii satelor”:

Boros Gerzon – Odoreu

Boros Gerzon s-a născut la 18 august 1957 în satul Cucu (comuna Odoreu). După inundaţia din 1970 s-a mutat la Odoreu, dar şi în ziua de azi se consideră fiu al satului natal, fiindcă experienţele din copilărie şi mediul în care a crescut, îl leagă de aceasta localitate. Cu toate acestea, el se simte legat de toată comuna: a terminat şcoala la Mărtineşti, tatăl său s-a născut în Berindan, iar acum el cultivă pământul pe care l-a moştenit, în speranţa că urmaşii săi vor proceda la fel. A fost întotdeauna interesat de tradiţiile şi obiceiurile şi arta populară. În urmă cu 15 ani a început să colecţioneze obiectele de uz casnic vechi, care au fost folosite de generaţiile anterioare. Din aceste obiecte, Boros Gerzon a alcătuit o colecţie unică în judeţ.

2. Ana Hotca – Bereşoaia – Negreşti Oaş

De o viaţă întreagă, Ana Hotca ” Bereşoaia” cum o ştie toată lumea din Negreşti Oaş, confecţionează costume populare oşeneşti şi zgărzi, îndeletnicire deprinsă de la mama ei. Un meşteşug complicat, dar plin de frumuseţe şi vitalitate. Ea mai face şi îmbunătăţiri la vechile costume populare şi confecţionează straie pentru celebrele păpuşi oşeneşti.

Este prezentă la toate târgurile şi expoziţiile de profil, iar costumele sale se bucură de mare interes din partea vizitatorilor.

A participat la Zilele oraşului, Satu Mare şi Negreşti Oaş, la Sâmbra Oilor, la expoziţii locale şi naţionale.

3. Vasile Ileaşcău – Tarna Mare, sat Valea Seacă

S-a născut la 04.10.1954, în localitatea ValeaSeacă. Este de profesie învăţător. A predat la Tarna Mare începând cu anul 1974, după terminarea studiilor la Liceul Pedagogic Carei. A slujit învăţământul vreme de 45 de ani.

Domnia sa consideră că dascălii adevăraţi au fost înzestraţi cu har şi sunt conştienţi că trebuie să-şi implinească menirea, aceea de a forma şi de a educa oameni deplini. Şi cine poate mai bine să bată la porţile pline de sensibilitate ale sufletelor de copii, decât dascălul cu sufletul lui mare, cu mintea lui iscusită şi cu performanţa proprie oglindită în fiecare generaţie de elevi pe care şi le-a înscris în catalogul inimii, pentru totdeauna. Lasă în urma sa pe fiica Andreea, învăţătoare la Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil“ din Satu Mare.

A fost implicat în mai multe activităţi extracurriculare cum ar fi: Parteneriate şi schimb de experienţă cu alte şcoli din judeţ, cu şcoala din localitatea Hija-Ucraina, şcoala din localitatea Neukirchen am Walde-Austria; Festivalul de colinde organizat în fiecare an; Serbări şcolare cu diferite ocazii; Excursii si plimbări în imprejurimi; Cursuri de formare profesională; Lider de sindicat (1990-2020); Responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice, etc. Din anul 2008 este consilier în cadrul Consiliului Local Tarna Mare.

4. Kovács Ferenc – Viile Satu Mare

Preotul paroh Kovács Ferenc – senior s-a născut la data de 29 august 1947 în localitatea Ulmeni, la graniţa judeţelor Maramureş şi Sălaj. În anul 1965 s-a înscris la Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar din Cluj-Napoca. Primul an de stagiatură l-a urmat la Oradea, iar al doilea, l-a parcurs la Satu Mare. În urma sfinţirii sale, din anul 1972 a fost numit preot paroh la enoria reformată din Hrip, unde şi-a întemeiat familia, luând-o în căsătorie pe doamna educatoare Elchlinger Ida, cu care are trei copii.

Între anii 1972 – 1980 a slujit la Hrip, iar din anul 1980 şi până în prezent este preot paroh la Viile Satu Mare, păstorind până în 2007 şi comunitatea reformată din Ardud. În toţi aceşti ani, munca lui nu s-a rezumat doar la administrarea parohiilor şi obligaţiile de serviciu la biserică, în sărbători şi alte ocazii, din contră, fiind un adevărat lider creştin a dezvoltat o vastă activitate atât pe plan bisericesc, cât şi pe plan social, cultural şi educaţional. Drept recunoaştere pentru opera sa de o viaţă, cu ocazia pensionării din anul 2012, Eparhia Reformată de Piatra Craiului i-a acordat premiul Pro Partium.

5. Vasilena Motica – Terebeşti

Vasilena Motica vine de la Terebeşti, unde este preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România filiala Terebeşti, judeţul Satu Mare.

Este o persoană extrem de implicată în viaţa publică fiind aleasă de mai multe ori în funcţia de consilier local din partea UUR.

Este o persoană dinamică şi empatică şi toată lumea ştie că este un om de nădejde, la care poţi apela oricând, desi nici viaţa ei nu este foarte uşoară. Apreciată foarte mult de întreaga comunitate pentru activitatea ei neobosită pusă în slujba semenilor săi, dar şi pentru felul exemplar în care înţelege să promoveze valorile culturale ale etniei sale, cea ucraineană.

Ilustrativ în acest sesns este şi modul exceptional în care a organizat recent la Terebeşti, festivalul ”Convieţuire interetnică la Satu Mare. Arta culinară tradiţională ucraineană” ediţia I, eveniment care s-a bucurat de participarea a peste 300 de persoane şi a numeroase ansambluri folclorice ucrainene din România şi Ucraina.

Cuvinte de apreciere la adresa domniei sale au exprimat şi deputatul Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR, dar şi dr. Liuba Horvat, preşedintele filialei sătmărene a UUR şi secretar general UUR la nivel naţional.

6. Codruţ Rebic – Săcăşeni, sat Chegea

S-a născut la 22 august 1977 în Satu Mare, cu origini în zona Tăşnadului, mama din Silvaş, iar tatăl din Chegea.

A copilărit în cele două localitati şi la Tăşnad. Dar Chegea l-a cucerit în timp, prin locurile sale pitoreşti, cu o istorie frumoasă şi oameni cu poveşti faine.

De mic, i-a plăcut să asculte poveştile bătrânilor din sate, având şansa sa lucreze în televiziune şi radio de pe băncile scolii, s-a axat pe realizarea de documentare despre satul şi tradiţia românească. A bătut satele judeţului şi tarii şi a descoperit că acolo este leagănul civilizaţiei noastre. De aproape trei decenii promovează satul şi tradiţiile, indiferent de cult religie sau neam, la nivel naţional şi internaţional, zona Codrului, Oaşului, Maramureşului.

Chegea are un loc special în inima lui, satul are si cea mai mare rezervaţie naturală de păr sălbatic din Europa şi a doua din lume. A încercat să introducă zona în traseele turistice ale Ministerului Turismului, să atragă vizitatori, oameni de cultură, interesul său fiind acela de a conserva şi restaura valorile, obiectele de cult şi istorice care nu sunt încă destul de cunoscute la adevărata lor valoare

7. Karl Heinz Rindfleisch – Satu Mare

Încă de la venirea sa în Satu Mare, din Germania, în anul 2007, Karl-Heinz Rindfleisch s-a implicat cu consecvenţă şi în acelasi timp cu rezultate frumoase în promovarea culturii şvabilor din zonă.

Cetăţean german, cu soţie şvăboaică din Satu Mare, domnia sa a reuşit să aducă un plus culturii şvabilor printr-un aport substanţial la formarea asociaţiilor culturale şvăbeşti, precum şi în organizarea unor evenimente culturale de succes.

Iată câteva dintre iniţiativele şi realizările domniei sale materializate împreună cu o echipă sufletistă de membri ai Forumului Democrat German din judeţul Satu Mare (Satu Mare, Carei, Petresti, Beltiug, Moftinul Mare): realizarea steagului FDG, folosind motive reprezentative şi anume: stema şvabilor sătmăreni şi al Bisericii Calvaria din Satu Mare> înfiinţarea corului bărbătesc al FDG în anul 2012

– consolidarea si promovarea formaţiei de dans a seniorilor, ”Gute Laune”

– organizarea de pelerinaje şi schimburi de experienţe cu alte forumuri germane din Rădăuţi, Vişeul de Sus, Petreu, Carei, Petreşti, Oradea, Reşiţa, Bistrita, Baia Mare,

– Legături cu Uspringen, organizaţia de tineret a minorităţii germane din Ungaria

– organizarea evenimentelor Oktoberfest, a acţiunii Trachtenfest

– concursuri de coruri, organizarea Concertului de Anul Nou la Castelul din Carei, a sacrifiăarii porcului in stil şvăbesc la Petreşti

– organizarea vizitei grupului de dans “Gute Laune” şi a corului bărbătesc şvăbesc la Urspringen(Germania în 2010 şi 2015) şi a vizitei prietenilor din Urspringen la Satu Mare in 2012

– participarea cu formaţia de dans Gute Laune la un eveniment de anvergură al Consulatului German din Timişoara – Sărbătoarea Unităţii Germaniei, în anul 2012.

Dl Rindfleisch s-a implicat şi în editarea unori broşuri cu cântece religioase pentru comunitatea germană a Bisericii Calvaria.

Este de remarcat activitatea sa şi în domeniul promovării în mass-media a minorităţii germane prin pagini WEB ale Corului bărbătesc, al grupului de dans “Gute Laune” şi a Bisericii Calvaria, pe facebook şi chiar prin articole în presa în limba germană.

8. Vasile Stoica – sat Stâna comuna Socond

Născut la 09.10.1949, Vasile Stoica are 6 copii, 19 nepoţi şi 16 strănepoţi. Între anii 2003 – 2020 a fost expert pe problemele romilor, colaborator în proiectul ”Apă pentru viitor” realizat în anul 2010. Este preşedintele Asociaţiei ”Drumul Voinicilor” din Stâna. Este coordonatorul unui ansamblu de dansuri ţigăneşti şi al unui taraf tradiţional. A fost implicat într-un proiect româno – german de asigurare a mesei pentru elevii de la Şcoala Gimnazială din Stâna.

9. Szarvas Károly senior – Agriş

S-a născut la 25 iunie 1953 în Agriş. Provine dintr-o familie mare si deja din copilărie a îndrăgit cântecele populare. Încă din gradiniţă a învăţat cantece populare maghiare străvechi, care l-au însoţit pe tot parcursul vieţii sale. În şcoală a dansat în ansamblul satului, iar apoi, când s-a format Ansamblul Nationalităţilor din Satu Mare a participat la diferite evenimente încântând publicul cu cântece populare maghiare sătmărene. Iubirea faţă de aceste cântece populare nu s-a stins niciodată. Chiar şi acum, cântă cu bucurie, aşa cum a făcut şi cu multi ani înainte.

10. Ana Torz – Bixad

De o viaţă întreagă, Ana Torz din Trip, comuna Bixad, confecţionează costume populare oşeneşti. Veşmintele ieşite din mâna ei respectă cu sfinţenie tradiţia populară. Meşteşugul l-a deprins de la mama ei, care era vestită la rândul ei, pentru dibăcia cu care făcea aceste straie oşeneşti. Toţi cei care dOResc să aibă un costum oşenesc care respectă stilul tradiţional, apelează cu încredere la această croitoreasă vestită. Ana Torz este o prezenţă constantă la târgurile şi expoziţiile de gen, cum ar Zilele oraşului Satu Mare, Zielle oraşului Negreşti Oaş, Festivalul Mămăligii, Sâmbra Oilor şi multe altele.