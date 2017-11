1 Decembrie la Școala Gimnazială „Lucian Blaga“ Satu Mare

Miercuri, 29 noiembrie 2017, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga“ Satu Mare, a fost sărbătorită ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Activitatea s-a derulat începând cu ora 13:00 și au participat: elevii din ciclul primar și gimnazial, cadrele didactice și părinții.



Pentru a crea o atmosferă de sărbătoare, spațiul în care s-a derulat activitatea a fost amenajat de elevi cu diverse lucrări plastice, pregătite în timpul orelor de desen sub îndrumarea profesoarei Maria Suiugan și a învățătoarelor.

Activitatea a început cu intonarea Imnului țării de către corul școlii. Elevii de gimnaziu din corul școlii, sub îndrumarea profesorului Rotar Ionuț, au interpretat apoi, pe parcursul întregului program dedicat zilei de 1 Decembrie, cântece patriotice („Noi suntem români“, „Din Țara Moților“) sau colinde („O, ce veste minunată!“ sau „La nuntă-n Cana Galileii“).

Profesorul de istorie Pusta Ciprian și directorul adjunct Șepețan Ioan au prezentat semnificația zilei de 1 Decembrie, explicând pe înțelesul elevilor evenimentele istorice. A urmat sceneta Lecția de 1 Decembrie, pregătită de elevii clasei a V-a A sub îndrumarea doamnei profesoare Man Carmen, și nu a lipsit nici dansul popular, Dansul fecioresc, pregătit de elevii îndrumați de profesoara Bancoș Veronica.

La final, directorul Gozar Ioan i-a felicitat pe elevi pentru programul pregătit și i-a îndemnat să fie mândri că sunt români.